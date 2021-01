Los perros son los animales más fieles que existen en el planeta, según un dicho. Al parecer, esta frase estaría en lo correcto después de ver unas enternecedoras imágenes que se han convertido en viral en Facebook y otras redes sociales.

Así lo demuestra un video publicado por los vecinos del sargento primero Héctor Rivera, miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que registraron el instante en el que su perro de raza pitbull, bautizado como Kanoh, le dio un efusivo recibimiento. El militar no lo había visto en seis largos meses, pues prestaba servicio en Kuwait.

Perro y su dueño protagonizan tierno reencuentro tras meses de separación

Mientras estaba desplegado con su unidad desde la Base de la Reserva Aérea Westover, el perro fue atendido por una familia adoptiva en Attleboro, Massachusetts.

Su dueño llegó a la casa el martes pasado y esperó en un automóvil a la vuelta de la esquina, mientras llevaban a Kanoh a su jardín trasero.

El militar apareció y llamó a su mascota, que corrió hacia él con gran entusiasmo.

“Para ser honesto, no sabía cómo iba a reaccionar. Me puse a llorar. No se puede explicar. Es mi hijo. Va a cumplir siete años en marzo y lo he tenido desde que era un cachorro”, señaló Héctor en la publicación en redes sociales.

