Los videos de animales se han convertido en los preferidos de miles de usuarios de las redes sociales. Por medio de TikTok se hizo viral la reacción de un perro que fue víctima de una cruel broma por parte de su propietario.

En esta ocasión, el protagonista del divertido clip es un pequeño perro que tuvo una enfurecida reacción al ver que su dueño le cambió un delicioso pollo horneado por un juguete de hule.

Como se logra ver en la escena, el can esperaba ansioso y muy atento que su amo le sirva el suculento manjar. La mascota estaba sentada al lado del hombre quien se emociona al ver el pollo asado.

Segundos después, el sujeto le presenta a su engreído de cuatro patas un pollo, pero de plástico. Al notar que no iba a probar la cena, el perrito lo mira enfurecido y le enseña los dientes como muestra de protesta.

A pesar de que el clip solo tiene unos segundos de duración, se ha convertido en el preferido de los usuarios de TikTok al acumular más de 51.000 corazones y cientos de comentarios.

“El perro: no estoy de humor. Cámbiame el plato”, “Muy tierna la carita del perrito”, “Pobre perro, le dieron un pollito de plástico”, “El perrito dice: papá dame la mitad o te muerdo. No me hagas enfurecer”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.