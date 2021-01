Los orangutanes han sido considerados por los expertos en comportamiento animal como uno de los primates más inteligentes del mundo. Sin embargo, no solo tienen grandes aptitudes, sino también un gran sentido del humor.

En un video publicado en TikTok se puede visualizar a un mico soltando una gran carcajada, luego de ver un truco de magia que le mostraron sus cuidadores en un zoológico de Barcelona.

En la grabación se aprecia al simio que mira con mucha atención el vaso que tiene su cuidador en la mano. El hombre le muestra una pequeña ramita con un pompón en la punta. A los pocos segundos, sacude el vaso y la rama desaparece. El muchacho le muestra el envase vacío causando el jolgorio del animal que se tumba sobre su espalda para seguir riéndose.

La imagen ha cautivado a los usuarios de TikTok, quienes señalaron que a los animales solo les falta hablar y consideran que es muy injusto que permanezcan encerrados en jaulas de cristal.

“Un humano hubiera dicho: ah ya lo había visto. Pero esta criatura maravillosa reaccionó feliz por las pequeñas cosas que me cautivó”, “Ay que lindo, pero me parte el corazón que esté encerrado. Por qué no simplemente dejarlos en su hábitat donde deben estar”, “Estos videos te reinician la vida”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Recordemos que los orangutanes son una de las especies cuya población ha decrecido en las últimas décadas: hay solo 70.000 individuos, según cifras gubernamentales en las selvas de Bordea y Sumatra.