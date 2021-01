Algunos rasgos físicos pueden resultar tan distintivos en alguien que, si cambian o desaparecen, podemos llegar a sentir que no estamos viendo a la misma persona. Así lo demostró este joven, en un divertido experimento con su esposa que terminó viralizándose en TikTok.

El video comienza con el muchacho resumiendo brevemente la historia con su esposa. Tenían dos años siendo pareja y un año de casados, pero desde que se conocieron, ella nunca lo había visto sin la frondosa barba que volvía su rostro tan reconocible.

El experimento del muchacho consistía en afeitarse y sorprenderla con su nueva imagen, para ver qué reacción tendría ella. La graciosa respuesta no se hizo esperar, pues la chica no podía concebir esta nueva imagen de su esposo, e incluso empezó a bromear con que no lo conocía.

El tierno y ocurrente video de esta pareja se viralizó en TikTok y obtuvo más de 450.000 reproducciones. Muchos usuarios comentaron sus impresiones ante el experimento del tiktoker: “¡Te quitaste 10 años de encima!”, “Será la primera afeitada que provoque un divorcio”, “Tendrás que conquistarla otra vez”, bromearon algunos.