Los perritos pueden convertirse, literalmente, en los más engreídos de la casa según cómo los consientan sus dueños. Así, mientras que en algunos se desarrollan conductas difíciles de manejar, en otros se crean costumbres y gustos muy particulares, tal como ocurre con este pitbull viralizado en TikTok.

En una grabación casera se observa al dueño ofreciendo a su perro un poco de pan ‘solo’, es decir, un pan al que no se le ha untado o rellenado con nada. El can se queda oliéndolo, pero la comida no parece despertarle mucho interés.

Sin embargo, las cosas cambian cuando el autor del video añade un nuevo ingrediente a la ecuación: un poco de mantequilla. Luego, una vez que se ofrece al pequeño este mezcla, este lo toma sin titubeos y se lo lleva para degustarlo en otro ambiente de la casa.

La publicación de TikTok sobrepasó las 400.000 reproducciones, mientras que también recibió miles de reacciones y comentarios de los internautas: “¡Mi perrita es igual con el pan!”, “Al mío le gusta el pan con jamón”, “Mi peludito come pan mojado con leche”, compartieron algunos en los comentarios.