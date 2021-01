Algunos perritos son los miembros más engreídos dentro de sus respectivas familias, por lo que reciben toda clase de cuidados y muestras de cariño. Sin embargo, esta familia encontró una forma divertida y poco usual de consentir a su pequeño, que terminó viralizándose en un video de TikTok.

La grabación casera muestra al perrito sentado al pie del sofá, cuando de repente se posan sobre su cabeza los pies de su dueña. El pequeño cierra los ojos y disfruta de las caricias que recibe, pero no sabe que le espera aún más cariño en forma de masajes.

En la toma aparecen los pies de otros miembros de la familia, que se suman de par en par hasta que la mascota tiene un servicio de masajes bastante completo y muy relajante. Mientras tanto, en el video se pone de fondo la canción “Can’t Get Enough Of Your Love, Babe” de Barry White, que describe con humor las sensaciones del engreído de la casa.

El video sumó más de 1 000 000 de reproducciones y se convirtió en viral de TikTok. Además, miles de internautas dejaron ocurrentes comentarios sobre el contenido: “Amo cómo van apareciendo más pies para dar más placer al perrito”, “Mi perro se ofende si lo acaricias con el pie”, “El peludito se siente en el paraíso”, escribieron algunos.