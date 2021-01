Una familia recibió el 2021 con la más grata noticia: encontrar a su perrita que había desaparecido hace ocho años. A pesar de los esfuerzos por ubicarla, no pudieron dar con su paradero hasta casi una década después, según narran en su historia de Facebook.

Magdalena Klubczuk dueña de la mascota escribió en la popular red social que su engreída, una shit tzu de tres años bautizada como Roxy desapareció durante su paseo por el jardín, por lo que presumió que había sido atropellada por algún vehículo en el 2013.

Perrito se reúne con su familia tras pasar ocho años desaparecido

La mujer pasó dos semanas buscando a su amada Roxy y llamó a numerosos veterinarios locales con la esperanza de encontrarla. Después de un tiempo, Magdalena residente de Connah’s Quay, Flintshire, se resignó al hecho de que su engreída no regresaría.

No obstante, la familia Klubczuk se sorprendió mucho cuando descubrió que a las 11.00 p. m. de la víspera de Año Nuevo volvieron a tener noticias de Roxy, ahora de 10 años.

Perrito se reúne con su familia tras pasar ocho años desaparecido

La perrita deambulaba y fue llevada al Animal Rescue de Skylor, donde la gerente del centro, Dawn Taylor, escaneó a la can para ver si tenía un microchip. Tras una búsqueda en los archivos de animales de la localidad logró contactar a Magdalena y reunirla con su mascota.

“Cuando recibí la llamada telefónica les dije que no era posible. Me explicaron que su chip tenía los datos y me quedé muy sorprendida. Hemos pasado todos estos años pensando que estaba muerta”, contó la propietaria en sus redes sociales.

Por el momento, la mascota permanece con una prima de la propietaria hasta que puedan presentarle de manera segura a su staffordshire bull terrier de seis años.