Usuarios de Facebook han quedado impresionados al ver un reciente video subido a la plataforma. Se trata de la curiosa reacción que tuvo una perrita al enterarse que ya le tocaba bañarse. Su dueña le jugó una broma y quedó sorprendida con su comportamiento.

Abigail Ruiz grabó a su cachorra mientras su mamá la tenía cargada. Fingió hacer una llamada telefónica y dijo que su perrita ya necesitaba un baño. “Oye, Simona está bien apestosa, ven a bañarla. Aquí te va a esperar para que la bañes”, se escucha decir a la propietaria del animal, mientras su mascota muestra su descontento.

Con claros movimientos de ‘temor’, Simona trata de esconderse entre los brazos de la mujer que la cargaba y da a notar que no está de acuerdo con que la bañen. Al ver la reacción de su perrita, Abigail no para de reírse, pero termina por confesar que no era cierto.

“¿A sus lomitos tampoco les gusta bañarse?”, escribió la joven sobre esta publicación que ha despertado risas entre miles de cibernautas en Facebook y otras redes sociales.