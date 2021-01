Cuando los límites entre la vida salvaje y los territorios del hombre son ambiguos, las personas pueden quedar expuestas a escenarios que pongan en peligro su vida. Así ocurrió con este par de amigos, que por poco no la cuentan según se aprecia en este viral de TikTok.

En una carretera de la India, dos amigos se transportaban con normalidad en su motocicleta hasta que su viaje dio un giro inesperado: desde el bosque que rodea a la autopista, surgió un enorme tigre que, literalmente, los puso a correr por sus vidas.

Mientras uno de los amigos manejaba el vehículo, el otro logró captar con su cámara al felino salvaje corriendo muy rápido, casi a la velocidad de la motocicleta. Sin embargo, para suerte de los muchachos, el tigre quedó atrás y estos se libraron de lo que pudo ser un fatal destino.

La publicación sobrepasó las 4 000 000 de reproducciones en TikTok y recibió diversos comentarios de los internautas: “Nunca más me quejaré por los perros que me persiguen en la calle”, “¿Y si se les acababa la gasolina?”, “¡Qué peligroso! Díganme dónde es para no ir por ahí”, escribieron algunos.