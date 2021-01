Una conmovedora escena se ha vuelto viral en Facebook, TikTok y otras plataformas. Se trata del tierno momento en el que una muchacha vuelve a abrazar a su perro luego de haber estado separados durante dos años.

La amistad y el cariño que existe entre los animales y sus dueños pueden llegar a ser infinito. Es por ello que, aunque pase el tiempo y estén alejados, este siempre permanecerá intacto. Gracias a las redes sociales, miles de usuarios fueron testigos de un hecho que revela esta cercanía.

Resulta que una joven, llamada Madeleyne, volvió de viaje tras dos años de estar fuera del país. Al regresar, su querida mascota la esperaba en el aeropuerto y, al verla, corrió a abrazarla. La muchacha no pudo contener su emoción y derramó algunas lágrimas mientras acariciaba a su perrito.

“Es un sentimiento que no puedo expresar con palabras, sino con lágrimas de alegría. Después de dos años sin verte, aún no me olvidaste, hijo”, escribió la usuaria en sus redes sociales, mostrando la felicidad que sintió de reencontrarse con su pequeño ‘amigo’.

Al ver estas imágenes, los usuarios de Facebook no tardaron en reaccionar con emotivos comentarios. “Ay, qué emoción ver a su mami. Me emocioné tanto”, “Mil veces tener un compañero de 4 patitas. Humildes, felices e incondicionales. Cuánta ternura”, se lee entre la lista de dedicatorias que dejaron los internautas.