Michelle Hennessey es la protagonista de una singular historia que se ha hecho viral en Facebook, pues descubrió que al dejar la puerta de su coche abierta dio paso a que una traviesa perrita haga de las suyas ahí dentro.

Todo ocurrió cuando esta joven salió a alimentar a sus loros. En su vehículo llevaba la comida para las aves. Sin alguna preocupación, bajó del coche y dejó las puertas abiertas, creyendo que nada malo podría ocurrir.

Sin embargo, cuando regresó para arrancar, se percató que en el asiento trasero estaba una perrita muy cómodamente sentada, tal vez esperando a su conductora para dar un paseo por la zona.

Michelle señaló que no es la primera vez que esta perrita se mete sin permiso a su auto, pero que es muy amigable con ella. Foto: The Dodo

“La forma en que me miró y me movió la cola fue muy graciosa. A veces viene corriendo a saludar cuando me escucha hablando con mis loros. Ella debe haber visto la puerta abierta y decidió que quería ir a dar una vuelta”, manifestó Michelle para el portal The Dodo.

Según relató esta mujer, no es la primera vez que esta perrita se mete en su auto, pues vive muy cerca de su casa y ya la conoce. “Ella siempre pide que le froten su vientre cuando me ve”, dijo. Las imágenes hicieron reír a miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales.