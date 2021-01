Un video compartido recientemente en TikTok ha generado diversas reacciones en esta red social, puesto que en estas imágenes se mostró el divertido y peculiar show temático que organizó una joven madre para su hija, quien resultó ser fanática del famoso videojuego Among Us.

Como se observa en el video, el cual superó las 148.000 reproducciones en TikTok, la madre de la menor contrató a un grupo juvenil para que realicen un show en vivo. Los jóvenes responsables de esta presentación ambientaron el lugar con música, colocaron una colorida piñata y además uno de ellos se vistió como uno de los ‘tripulantes’, personaje que aparece en el famoso videojuego.

El evento se habría realizado en la ciudad de Mérida, en México, en plena pandemia del coronavirus, por lo que el artista que bailaba al ritmo de la música mantuvo la distancia con la niña que cumplía años para así poder evitar algún tipo de contagio.

Este peculiar show infantil no pasó desapercibido en TikTok, red social en la que miles de usuarios no dudaron en felicitar a los jóvenes artistas por realizar este tipo de espectáculos para ganarse la vida en esta complicada situación. Si deseas ver la curiosa escena no dudes en revisar el clip dejado en la parte central de esta nota.