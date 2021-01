A veces pueden surgirnos, desde perspectivas distintas, grandes interrogantes sobre simples actividades del día a día, sea por curiosidad o por aburrimiento. Esto parece haber ocurrido con este hombre, que decidió tomar acción al respecto y terminó viralizándose en TikTok.

Al parecer, un día surgió para este señor la pregunta de cómo lo vería su propia comida desde el microondas. Como no quiso quedarse con la duda, decidió poner su celular en el electrodoméstico para poder obtener una visión desde esa perspectiva.

Tal como se esperaba, la toma de la cámara da vueltas y muestra el interior del microondas con las luces encendidas. Sin embargo, el toque de humor de este contenido estuvo en lo que el smartphone enfocaba al llegar a la puerta transparente, pues detrás de ella se observaba al hombre con una graciosa expresión de hambre en el rostro.

El video sumó más de dos millones de reproducciones en TikTok y recibió miles de comentarios de los internautas: “Yo me alejaba porque crecí con el mito de que el microondas daba cáncer”, “Me pregunto cómo no explotó el celular”, “Se parece a mí, que me pongo a observar como si con eso pasara más rápido el tiempo”, escribieron algunos.