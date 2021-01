Miles de usuarios en TikTok quedaron sumamente conmovidos al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la tierna conducta que tuvo un perrito al escuchar que su dueña lo regañaba por una travesura.

Mientras la muchacha le llamaba la atención por su mal comportamiento, el cachorro se acurruca en sus brazos y esconde su rostro, dando a notar su ‘tristeza’ por su ‘culpa’. Pese a que la mujer tomó el hecho con mucha gracia, el can continuaba mostrando su descontento.

“Te dije que no te hicieras ‘pipi’ en el cuarto, ¿por qué no me haces caso?”, se oye decir a la joven llamada Tania Pantera, mientras su cachorrito luce completamente ‘arrepentido’.

Tras unos cuantos días de haber sido compartido este video, miles de usuarios no tardaron en reaccionar. Además, dejaron todo tipo de comentarios en los que muchos señalan como la ‘víctima’ a este travieso can.

“Pobrecito, perdónalo, no ves que está muy arrepentida, dice que no lo volverá a hacer”, “Qué hermoso perrito, sufre cuando lo regañan”, “Este perrito sabe cómo hacerse el tierno”, dijeron algunos cibernautas sobre esta publicación viral de TikTok.