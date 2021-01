Miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales han quedado conmovidos con unas recientes imágenes subidas a la plataforma. La tierna escena mostró a una perrita mientras trataba de aplacar el frío de su cachorro al ofrecerle unas caricias en medio de la nieve.

El pequeño perro no dejaba de temblar, ya que se encontraban en una desolada zona, lejos de algún refugio para protegerse del intenso frío. La madre de este can no dudó en resguardar a su cría y se colocó sobre él para intentar ‘abrazarlo’ y quitar los restos de hielo que cayeron en su cabeza.

Un transeúnte pasó cerca de ellos y capturó este emotivo momento. Luego de ser difundido este clip, una gran cantidad de cibernautas no tardó en expresar su preocupación por estos animales.

Pese a que no se sabe qué ocurrió con ellos luego de ser captados, muchos expresaron sus deseos de ayudarlos o buscarles un lugar en el que puedan dormir abrigados. La página de TikTok Lovely Dog se encargó de publicar este video viral que ya supera las 67.000 reproducciones.

“Por favor, no los dejen solos. Ellos nos necesitan”, “Ese es un verdadero amor de madre, se nota cómo trata de cuidar a su bebé”, “Pobres perritos, ojalá encuentren un hogar muy pronto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.