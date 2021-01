No hay duda de que los animales se han convertido en los protagonistas de los virales más vistos en redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube. Estos simpáticos seres, ya sean pequeños o grandes, tienen diversas ocurrencias que dejan cautivados a más de uno en estas plataformas virtuales.

Un video compartido en Facebook acaba de dar la vuelta al mundo, puesto que en estas imágenes se mostró el peculiar ‘reclamo’ que hizo un loro hambriento al ver que su dueño no tenía intenciones de darle su alimento.

Tal como se observa en las imágenes, las cuales superaron las 200.000 reproducciones en Facebook, la curiosa ave empezó a emitir unos sonidos en portugués, idioma que habla su dueño, mientras que con una de sus pequeñas patas golpeaba su diminuto plato de comida que estaba vacío.

Esta curiosa acción fue registrada por el dueño del ave, quien no pudo evitar reír a carcajadas por lo que sucedió y decidió compartir el video en Facebook, red social en la que miles de usuarios no dudaron en solidarizarse con el animal y le pidieron al joven que no la deje sin su preciado alimento.