Un video compartido recientemente en TikTok y Facebook ha cautivado a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se exhibió la peculiar súplica que hizo un perro a su dueño para volver a casa tras ausentarse por varias horas por jugar en la calle.

El pequeño animal tocó la puerta de su hogar para mostrar su arrepentimiento a su dueño, quien lo cuidó desde muy pequeño. La singular escena que protagonizó se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales.

El video viral fue compartido en Facebook por el propio dueño de la traviesa mascota, la cual se había alejado de su casa para salir a jugar con otros animales que había en el vecindario.

Como se puede ver en las imágenes, las cuales superaron las 827.000 reproducciones en esta red social, el joven quien registró este video escuchó unos ruidos que provenían de la puerta de su hogar, por lo que se asomó por la ventana y notó que era su mascota, la cual empezó a emitir unos lamentos y tenía una expresión de tristeza por lo que había hecho.

Como era de esperarse, las imágenes generaron ternura en miles de usuarios de Facebook, quienes no dudaron en pedirle al joven que perdone al pequeño can por esta travesura. Además, le dijeron que procure no dejar suelto, debido a que podría sufrir algún tipo de accidente o problema de salud.