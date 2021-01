Un acto de amor verdadero. La llegada de la pandemia por la COVID-19 generó un sinnúmero de problemas a muchas personas, quienes sufrieron la pérdida de un ser querido o tuvieron que dejar de trabajar. Esto ocurrió con un hombre de nacionalidad argentina identificado como Gustavo Díaz, cuya suerte cambió gracias a la ayuda de su menor hija de 9 años. Su conmovedora historia se conoció por una fotografía en Facebook, la cual cautivó a miles de usuarios.

Tras quedarse sin empleo, el padre tuvo que salir a las calles para ganar un poco de dinero y llevárselo a su familia. Fue entonces que se desempeñó como jardinero; sin embargo, no era suficiente por la complicada situación.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero, como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía”, comentó al medio Infobae.

Facebook viral: niña le hace un tierno dibujo a su papá para ayudarlo a conseguir trabajo

Además, las herramientas que utilizaba Díaz para sus labores, estaban en mal estado. Pero eso no le quitaba las ganas de apoyar a personas que más lo necesitaban. Un día, decidió donar su dinero a un anciano. Asimismo, le arregló todo su jardín sin cobrarle nada.

Su pequeña se enteró de su situación y quiso sorprenderlo con un dibujo especial. En él, se le veía a Gustavo con su máquina podadora junto con su información personal para que puedan localizarlo. Incluso, le dedicó un mensaje de aliento: “Suerte papi”.

Él divulgó la ilustración en su cuenta de Facebook para mostrarlo a sus familiares. Unas horas después, jamás imaginó que se volvería viral y recibió cientos de llamadas que le ofrecían trabajo. “Me contactó hasta gente de Tucumán, Santa Fe y Santiago del Estero... fue una locura lo que pasó”, manifestó.

También contó que otras personas se contactaron con él para brindarle dinero, ropa y comida. Actualmente, trata de cumplir con todos los pendientes, debido a que su caso se publicó en diversas redes sociales.