Un amor incondicional. Un travieso perro se convirtió en el protagonista principal de un video viral que se compartió en TikTok, el cual sorprendió a miles de usuarios. Su dueña reveló el momento exacto en que este la buscó en el baño, debido a que no le gusta estar separado de ella.

A consecuencia de la pandemia de la COVID-19, muchas personas debieron permanecer dentro de sus viviendas como medida de prevención. Por ello, algunos aprovecharon en pasar tiempo con sus adorables mascotas.

Como sucedió con una mujer, quien todos los días tenía la compañía de su can. Sin embargo, descubrió que este no quería dejarla sola por ningún instante, ya que cuando se separaban siempre la buscaba por todos los rincones de su hogar hasta encontrarla.

Un día, ella decidió dejar en evidencia el comportamiento de su ‘engreído’ y se escondió para grabarlo. “Ni en el baño me deja. No me puedo escapar ni un segundo”, escribió en la descripción del clip que se divulgó en TikTok. En el video se aprecia cómo el can asomó su cabeza tras hallar a su cuidadora.

Por otro lado, la mujer tomó con humor este divertido hecho que se volvió tendencia rápidamente, luego de alcanzar más de 2.000 reproducciones. Además, varios usuarios se sintieron identificados y contaron anécdotas similares junto a sus animales.