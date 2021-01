Miles de usuarios de TikTok han quedado conmovidos luego de presenciar un video en el que se narró la historia de un perro bebé que fue abandonado en medio de una desolada calle dentro de una cajita de cartón. El cachorro fue encontrado por un joven, quien lo rescató de ese lugar y decidió darle un nuevo hogar.

El muchacho que registró este impactante video de TikTok mencionó en esta red social que al ver al pequeño e indefenso animal no pudo evitar sentir pena y decidió llevárselo. El hecho se ha vuelto viral y ha despertado emoción en miles de usuarios de países como México, España y Estados Unidos.

Rubén Rodolfo es el joven usuario que se ha vuelto ‘famoso’ en TikTok tras compartir la historia de cómo encontró a su pequeña mascota, un cachorro que había sido abandonado por su antiguo dueño en un lamentable estado de salud.

El protagonista de este viral contó que había escuchado unos leves aullidos que venían de una caja de cartón abandonada y al revisarla notó que en su interior había un pequeño cachorro que lucía mal de salud. Al notar esta terrible escena, el joven no dudó en llevar al animal al médico y así pudo conocer lo que realmente pasaba.

El cachorro estaba con un alto nivel de deshidratación y además estaba plagado de pulgas, por lo que debía tener un tratamiento especial para recuperarse. Además, todo indicaba que fue separado de su mamá desde muy temprana edad, por lo que deberá recibir una adecuada alimentación para que crezca sano y fuerte.

El nuevo propietario de este pequeño can ha recibido todo tipo de halagos en TikTok, red social en la que se ha mostrado cómo el cachorro está mejorando su estado de salud en su nuevo hogar. Si deseas conocer un poco más de este can, no dudes en revisar el video dejado en la parte central de esta publicación.