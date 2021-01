Sano y salvo. El pasado 5 de enero, dos efectivos policiales de la EPI Norte se percataron de la presencia de un perro callejero que se notaba desesperado. De inmediato, se acercaron y descubrieron que había ocurrido un incidente en el canal de la calle Jaime Mendoza, en Cochabamba, Bolivia. Se trataba de su ‘amigo’, que no podía salir tras caer accidentalmente a un cauce. Por ello, lo ayudaron al instante y su buena acción se compartió en YouTube.

Aquel día, uno de los efectivos bajó con cuidado para alcanzar al can que estaba atemorizado y por un momento estuvo a punto de morderlo. Fue entonces que trató de ganarse su confianza para poder sujetarlo con sus brazos, debido a que tenían que sacarlo del lugar.

“Al ver que un perrito estaba desesperado al borde de la torrentera, fuimos a ver qué sucedía. Entonces, vimos que su compañero había quedado atrapado. Es normal que reaccione así, cuando no conocen a las personas tienen miedo por eso me ladró, porque no tienen cómo comunicarse con los humanos”, manifestó el subteniente Arispe al medio llamado Red Uno de dicho país.

Por otro lado, el ‘compañero de cuatro patas’ del perro se mantuvo cerca del lugar para acompañar a las autoridades. Luego de unos minutos, ellos pudieron sacarlo tras varios intentos y con ayuda de otras personas.

Felizmente, el animal salió sin ninguna herida en el cuerpo tras sufrir el incidente y se retiró al lado de su ‘amigo’ que lo esperó pacientemente. Ambos no dudaron en correr por la calle para demostrar su emoción de estar juntos otra vez.

Los responsables de esta valiente acción fueron identificados como el subteniente Elíseo Arispe Vargas y el cabo Joaquín Chura Serpa, quienes recibieron las felicitaciones del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio. Además, este hecho se divulgó en la plataforma de YouTube y se volvió tendencia rápidamente al obtener más de 10.000 reproducciones.