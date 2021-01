Un video compartido en TikTok ha dejado cautivados a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes una joven compartió el momento exacto en que descubrió a su perrita mientras alimentaba al gatito bebé que ella había traído a su casa unos días antes.

No hay duda que las mamás están dispuestas a ayudar a quien más lo necesite, sin importar que no sea de la misma especie, como ocurrió con esta cachorra que dio de comer al minino que no podía alimentarse por su cuenta y aún estaba en desarrollo.

Como se puede ver en el video que logró superar las 452.000 reproducciones en TikTok, la perrita Loli fue captada por su dueña cuando daba de lactar al pequeño Simón, un gatito callejero que su propietaria había rescatado de la calle cuando más lo necesitaba.

Al notar que su dueña la filmaba, la cachorra siguió como si nada hubiera pasado y permaneció recostada para que el felino pueda alimentarse.

Como era de esperarse esta curiosa escena no pasó desapercibida en las redes sociales, donde cientos de usuarios felicitaron a la dueña y la amorosa mascota que no dudó en ayudar al gatito sin importan sus diferencias.