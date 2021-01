Hace algunas semanas se celebró la llegada de la Navidad, por lo que en redes sociales como TikTok y Facebook se compartieron diversos videos con las increíbles sorpresas y regalos que los usuarios organizaron para sus familiares y también para sus mascotas, estos animales que los acompañaron a lo largo de la pandemia del coronavirus.

Un divertido video de TikTok mostró la singular conducta que tuvo una perrita llamada Bella al escuchar que su dueño le había comprado un regalo por esta fiesta de fin de año. El propietario de la mascota quiso que su cachorra sea parte de las celebraciones familiares y la sorprendió con un detalle muy especial.

Como podrás apreciar en el clip que logró superar las dieciséis millones de reproducciones en TikTok, el protagonista de este viral llamó a su mascota al centro de la sala y juntos abrieron el paquete que contenía el regalo.

La cachorrita se emocionó con este detalle y no dudó en moverle la cola a su dueño, mientras que por otro lado lo ayudaba con sus mandíbulas para abrir el empaque. Lo que le compró su amo fueron unos peluches en forma de pingüinos para que la pequeña Bella pueda jugar en casa.

La curiosa escena no pasó desapercibida en TikTok, red social en la que miles de usuarios no dudaron en compartir todo tipo de comentarios en los que expresaban su emoción por ver la alegría de este animal al recibir un regalo en Navidad. Si deseas ver el clip viral por tu cuenta, no dudes en revisar el video dejado en la parte central de esta nota.