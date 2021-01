Un video compartido recientemente en TikTok ha dejado cautivados a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró la divertida escena que protagonizó un travieso perro al ser descubierto por su dueña con las ‘garras en la masa’.

La propietaria de la mascota notó que su amado can no regresaba a casa, por lo que decidió esperarlo con paciencia. Luego de más de dos horas, vio que este llegaba y traía consigo un enorme hueso de pavo. La reacción del animal al ser captado con su preciado alimento se hizo tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Como se puede ver en el video que logró superar las 13.000 reproducciones en TikTok, el cachorro regresaba a su hogar con un gran hueso en su hocico, cuando notó que su dueña lo estaba esperando y se quedó quieto por unos segundos.

Al notar que ella estaba furiosa por haber traído comida de la calle, el animal no dudó en salir huyendo del lugar con el preciado alimento que consiguió por su cuenta y subió las escaleras para que ya no lo sigan reprendiendo. Como era de esperarse, miles de usuarios no pudieron evitar reír a carcajadas y le dejaron todo tipo de curiosos mensajes al travieso animal.

“Señora, por culpa de su perro me quedé sin pavo en mi casa”, “Ese Firulais anda en malos pasos”, “Todavía regresa con el lonche y lo regañas”, “Qué lindo, en lugar de reprenderlo deberías cuidarlo un poco más”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en TikTok.

Si deseas ver la singular escena protagonizada por este tierno perrito, no dudes en revisar el video que te dejamos en la parte central de esta nota.