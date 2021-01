No cabe duda que el amor de los animales es infinito. En un reciente video compartido en Facebook se puede ver cómo un perro trata de mostrar su agradecimiento a la veterinaria que lo atendió. Con besos y abrazos, el can no se separó de su doctora.

“Gracias por cuidarme”, es lo que para Laura Vetautol significó el comportamiento que tuvo este perrito hacia ella. Tal como la mujer señala en sus cuentas de Facebook y TikTok, su profesión resulta dura en ciertos momentos, pero la recompensa que recibe de sus pacientes “te da momentos maravillosos”.

En las imágenes se puede ver un claro afecto del can hacia la profesional. Este había terminado de ser atendido y, antes de irse, quiso despedirse de la veterinaria que lo trató y curó con dedicación.

El perrito se paró sobre sus dos patas traseras y se abalanzó sobre la mujer. No se despegaba de su lado y aprovechó para otorgarle varios ‘besos’ en el rostro. Estas imágenes conmovieron a una gran cantidad de usuarios en redes sociales, principalmente en Facebook, donde ya cuenta con casi 80.000 reproducciones.