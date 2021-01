Una pequeña invasora. A través de Facebook, se conoció el curioso caso de una traviesa perrita que fue descubierta por su dueña en el preciso instante en el que disfrutaba de un chapuzón dentro de una enorme piscina, tras ingresar a escondidas a la casa de su vecino que estaba ubicada al costado de la suya.

Hace un año atrás, Denise McFarland acogió a una perrita que rondaba por los alrededores de su vecindario en deplorables condiciones. Ella le brindó los mejores cuidados para que estuviera cómoda en su nueva vivienda y la bautizó con el nombre de Ruby.

La mujer sabía que a su ‘engreída’ no le gustaba bañarse; sin embargo, no imaginó que un día se llevaría una tremenda sorpresa. “La había dejado salir para ir al baño y unos 20 minutos después volví para dejarla entrar y no estaba por ningún lado. Mi hijo descubrió que había derribado una tabla de la cerca y cavado un hoyo para entrar al patio de los vecinos y estar ahí”, comentó al medio llamado The Dodo.

De inmediato, McFarland junto con sus familiares repararon los daños ocasionados por su adorable mascota, pero quedaron asombrados al ver que estaba nadando en el estanque como si fuera suyo. Fue entonces que sacaron sus celulares para dejar en evidencia el terrible comportamiento de Ruby, mientras la ayudaban a salir del lugar.

Las divertidas imágenes protagonizadas por la inquieta perrita se divulgaron en varias páginas de Facebook, donde alcanzaron más de 10.000 reproducciones que las convirtieron en tendencia en cuestión de horas.