Estos fueron los 10 videos más vistos de TikTok que se volvieron virales en el 2020

Un cierre con broche de alegría. El 2020 será un año que todos recordaremos debido a los problemas que continúa enfrentando el mundo por la COVID-19. Este suceso ocasionó que las personas permanezcan en el interior de sus casas como una medida de precaución.

En este sentido, muchos decidieron unirse a la red social de TikTok, la cual se convirtió en la favorita de todos al ser una alternativa perfecta de entretenimiento durante los últimos meses. Incluso varios jóvenes consiguieron volverse famosos al generar clips de un mínimo de 10 segundos que muestran un challenge de baile, parodia o un lip sync de las canciones de moda.

La mayoría demostró su creatividad y originalidad para destacar, pero pocos lograron conquistar a grandes y chicos. Hace unos días atrás, la aplicación china lanzó una lista de los videos que obtuvieron la mayor cantidad de reproducciones, likes y seguidores en la mencionada red social. Por ello, en esta nota, te dejamos los 10 primeros lugares para que te diviertas. Si aún no te has descargado TikTok, quién sabe y te animas luego de ver estas grabaciones.

1. Lip sync ‘M to B’ de Bella Poarch (@bellapoarch)

Una joven de nacionalidad filipina, identificada como Bella Poarch, ha sido denominada para muchos como la ‘reina de TikTok’. ¿La razón? Su video tiene más de 530 millones de reproducciones hasta el momento, 1.4 millones de comentarios y 45 millones de likes. Debido a su perfecto lip sync al presentar diversas expresiones faciales con tan solo el movimiento de sus labios y cabeza al ritmo de la canción “M to the B” de la intérprete Millie B.

Su vida cambió por un ‘golpe de suerte’, como lo aseguró en una entrevista a un medio de su país. Actualmente, tiene 50.000 fans en esta aplicación, quienes imitan a diario sus divertidas secuencias.

2. Un hombre en patineta (@420Doggface208)

Montado en una patineta, Nathan Apodaca recorrió una vía junto con un zumo de sabor de arándanos para refrescarse. Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue su increíble actuación al compás de la canción llamada “Dreams”, que se popularizó en los años 70. Gracias a su éxito, esta melodía volvió a ocupar importantes listas de música a nivel mundial y se volvió en tendencia.

3. El compañero de trabajo que odias durante una reunión por Zoom de Caitlin Reilly (@itscaitlinhello)

Al parecer, muchos se sintieron identificados con la situación que presentó Caitlin Reilly en este video de TikTok, puesto que en el 2020, nos tuvimos que adecuar a la nueva normalidad de trabajar dentro de nuestros hogares y realizar reuniones por medio de aplicaciones como Zoom.

4. Baile de una niña en el medio tiempo de un partido de baloncesto (@nba)

Con tan solo 13 años, Jalaiah Harmon creó una impresionante coreografía conocida como Renegade, la cual viene acompañada de la canción “Lottery” del artista estadounidense K Camp. Ella demostró su talento en el medio tiempo de un partido de baloncesto y recibió la aclamación de los presentes. Su video fue publicado en la cuenta oficial de la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos (NBA), que tiene más de 3.6000 millones de likes.

5. Will Smith recreó una escena de la película Men in black a su propio estilo (@willsmith)

El actor Will Smith no podía quedar fuera de esta lista de los videos más vistos en el 2020, ya que conquistó a sus fanáticos con un singular momento que hacía referencia a su famosa cinta Men in black.

Él se unió al reto Wipe it Down, que se basa en grabarse frente al espejo con un look desarreglado, para después aparecer con una versión atractiva. Sin embargo, el recordado agente J apareció para borrarse la memoria con un neutralizador que suelen utilizar en la organización secreta que investiga temas sobre extraterrestres.

6. Una llama bailando “Mi pan su susu” (@awa_de_horchata_uwu)

Durante este año, la mayoría escuchó la pegajosa melodía “Mi pan su su sum ñam ñam ñam”, que alcanzó gran popularidad en las redes sociales. Fue entonces que la cuenta @awa_de_horchata_uwu aprovechó el apogeo para compartir un clip animado que tenía como fondo dicha canción y exhibía a una llama bailando. Tiempo después, se supo que esta idea correspondía a un anuncio publicitario de cereales rusos.

7. Es así como se extinguieron los dinosaurios (@lizemopetey)

Eliza Peterson usó un papel toalla en su rostro para aparentar tener barba, con la intención de simular una conversación entre Dios y un ángel. De pronto, ambos personajes descubrieron que, por un error, los dinosaurios terminaron por desaparecer del planeta Tierra. “¿Es esto demasiado pronto?”, escribió como descripción del video que cuenta con más de 4 millones de ‘me gusta’.

8. Un tocino de zanahoria de Tabitha Brown (@iamtabithabrown)

Tabitha Brown expuso los pasos para convertir las zanahorias en trozos de tocino. Primero, cortó las verduras en forma delgada y las echó en un envase que contenía una salsa especial que elaboró con varios condimentos. Su ingeniosa idea fue aplaudida por los usuarios, quienes no dudaron en copiarla.

Asimismo, ella aprovechó su fama para compartir sus sencillas recetas de cocina a través de TikTok. Esto le sirvió para que fuera invitada por la comediante Ellen DeGeneres a su célebre programa de televisión que lleva su mismo nombre.

9. Joven se convierte en su superhéroe favorito (@thejulianbass)

Un joven llamado Julian Bass cumplió su sueño con ayuda de la tecnología y la red social china, puesto que se transformó en sus superhéroes favoritos. Desde un jedi’, de Star Wars hasta Ben 10. Sin embargo, su disfraz de Spiderman se robó la atención de los usuarios debido a su parecido con el personaje de Miles Morales.

Inclusive, recibió felicitaciones por sus sorprendentes efectos por parte de personalidades de Hollywood, como James Gunn, director de las películas de Guardianes de la Galaxia, y Peter Ramsey, de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

10. Un pato moviéndose a causa de una pegajosa canción (@hartyt_)

Con el fondo musical de Cookiee Kawaii con su canción If I back it up, un hombre de nombre Hart se dejó llevar por el sonido y se puso a bailar junto con su pato en medio de su sala. Ambos aparecían en diversos lugares producto de los efectos de TikTok. Antes de terminar, sus familiares se animaron a acompañarlos y protagonizaron una graciosa escena.