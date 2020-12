Las escenas de algunas series quedan marcadas en la memoria colectiva, a veces hasta el punto de convertirse en memes que todos reconocen. Un claro ejemplo es esta divertida parodia a la serie Drake & Josh que dos amigos viralizaron en TikTok.

En el video, una chica interpreta a Drake y entra a la casa para invitar a su hermano a jugar baloncesto. Sin embargo, mientras que en la escena de la serie Drake encuentra a Josh vestido como la ‘Señorita Nancy’ (pseudónimo que usaba para brindar consejos a través de internet), en la parodia de los amigos este último es descubierto grabando un baile para TikTok.

Los internautas aplaudieron esta publicación y compartieron sus impresiones en los comentarios: “10/10 la actuación de la chica”, “Esto me pasó una vez con mi hermana, que me pilló grabando para TikTok”, “Es la primera vez que un video me hace reír tanto”, escribieron algunos.

El hilarante contenido sobrepasó las 140.000 reproducciones y reunió más de 8.000 reacciones en la red social. Fue subido a la cuenta de Josué Núñez, quien interpretó a Josh. En su red, los amigos tienen otras parodias a recordadas escenas de series y películas.