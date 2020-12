Los gestos más tiernos y conmovedores durante las clases virtuales 2020

El 2020 ha sido un año diferente para millones de estudiantes en todo el mundo, pues la pandemia del coronavirus causó que sus vidas y sobre todo las clases dieran un giro de 360 grados.

Las clases presenciales se cambiaron por las virtuales con la finalidad de evitar que el virus continúe expandiéndose en la población. Sin embargo, esta ‘nueva realidad’ también trajo momentos inolvidables y muy divertidos que fueron compartidos en redes sociales. Aquí te recordamos los más tiernos y conmovedores del 2020:

Niña vende sus dibujos para comprarse una computadora

Uno de los videos que conmovió a los usuarios de las distintas plataformas de internet fue el de una niña que dio un gran ejemplo de perseverancia, pues a pesar de haber perdido todas sus pertenencias en un incendio e irse a vivir sola a una ONG nunca perdió las ganas de seguir adelante.

La pequeña Alisson perdió todo en un incendio que ocurrió el año pasado.

Su tierna historia fue compartida en Facebook y según señalaron, la pequeña Alisson residente de Colombia sorprendió a miles de cibernautas al dibujar a sus personajes favoritos y ponerlos a la venta para cumplir su gran sueño: comprar una computadora y continuar con sus clases, ahora virtuales.

Maestro se disfraza de superhéroe

Unas escenas que sorprendieron a los amantes de las historias con tiernos mensajes fue el de un maestro de Bolivia que no dudó ni un solo momento en idear una forma de llamar la atención de sus alumnos y evitar que su materia se torne aburrida.

El docente se disfrazaba de un superhéroe distinto cada día, entre ellos: Linterna Verde, Batman o Deadpool. Con mucha paciencia y gran humor, Jorge Villarroel, un profesor del Colegio San Ignacio de La Paz aprovechó la pandemia para desatar su creatividad y preparar junto con las lecciones, sus atuendos preferidos.

Mascotas interrumpen las clases virtuales

Las mascotas no pasaron desapercibidas y también formaron parte de los curiosos videos compartidos en la red. Ellos fueron los que más disfrutaron de las clases virtuales debido que pasaban mucho más tiempo con sus pequeños propietarios.

El clip sacó más de una carcajada a los seguidores de redes sociales debido a la divertida escena de un perro y su hilarante episodio que se hizo viral. Su dueña inició una batalla con el can luego que este se negara a abandonar su cuarto para seguir jugando con ella. Según contó la menor, el perro no la dejaba prestar atención a sus clases virtuales, por lo que intentó sacarlo de su habitación. Pese al enorme esfuerzo que hizo la adolescente para sacar a su mascota, no pudo lograrlo, ya que el can hizo de todo para quedarse a su lado.

Docentes adultos mayores conectados con la tecnología

Los adultos mayores fueron un grupo de personas que dejaron grandes y emotivas enseñanzas. La hija de un profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú contó mediante redes sociales cómo se preparó su padre para dictar clases de forma virtual por medio de videconferencia, una modalidad a la que jamás había tenido que recurrir.

Si bien el educador era un experto maestro, con varios años de experiencia en educación, no conocía mucho de las nuevas tecnologías y tuvo aprender muchas cosas para transmitir en vivo sus lecciones.

Mediante Facebook, otra joven en Estados Unidos decidió compartir una fotografía de su padre, un hombre de 91 años, bastante concentrado mientras dicta una lección desde la computadora.

Desliza para conocer más de este docente que ha demostrado que la edad no es un obstáculo para continuar aprendiendo. (Foto: Facebook / Julia Krohn Mechling)

La admiración de la autora de esta imagen es debido a que su papá, pese a su avanzada edad, no ha visto ningún obstáculo en la tecnología para poder desarrollarse en la nueva modalidad de clases virtuales.

Padres ayudan a sus hijos con las tareas virtuales

Los padres tampoco fueron ajenos a las entretenidas historias en redes sociales. Miles de videos se han hecho virales por sus ocurrentes acciones y es que los progenitores hacen lo que sea por el bienestar de sus niños. Este es el caso de una mujer que se arrastró por el piso para ayudar a su hija con su exposición virtual.

La menor debía presentar una tarea y, para que no tenga ningún error, la mujer se echó sobre el suelo para no ser vista por la cámara y desde ahí poder ‘soplar’ las respuestas a la niña. La escena hizo reír a más de uno.

El papá de un joven cautivó en redes por el tierno momento que protagonizó en la web. Su hijo estaba tomando una clase virtual cuando entró su padre a la recámara y, al verlo concentrado estudiando en la computadora, se acercó y le dio un gran abrazo. El tierno momento fue difundido en las redes sociales y derritió los corazones de cientos de internautas.

Los estudiantes han aportado con su granito de arena. Más de uno agradeció a su maestro por su paciencia y, sobre todo sus ganas de aprender a manejar las herramientas tecnológicas, un método que se ha hecho muy popular en las escuelas a nivel mundial.

Las redes sociales se convirtieron en la principal arma para evitar que el aburrimiento comience a apoderarse de los estudiantes. Es por ello, que vemos innumerables videos divertidos en las plataformas de YouTube, Facebook, TikTok y otras que han sacado más de una carcajada o han cautivado los corazones de millones de usuarios en internet.