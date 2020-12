Un final feliz. A través de Facebook, se conoció la historia de una gatita bautizada con el nombre de Clove que sobrevivió gracias a la ayuda de una voluntaria que pertenece al albergue Norfolk Animal Care Center, ubicado en Virginia, Estados Unidos. Hace unas semanas, la mujer había llevado a su casa a una camada de felinos recién nacidos para darle unos cuidados especiales, debido a que padecían de diferentes enfermedades que ponían en riesgo su vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la joven identificada como Heather, solo la pequeña minina consiguió salir adelante y sus ‘hermanos’ fallecieron. “Le prometí a Clove que no me rendiría, si ella no se rendía conmigo”, manifestó a un medio llamado Love Meow.

La felina era demasiado diminuta para su edad, pero eso no impidió que luche por su vida. Fue entonces que su cuidadora estuvo a su lado las 24 horas del día y la alimentaba por medio de una jeringa. “Lenta pero segura, iba ganando peso hasta que finalmente pesó lo suficiente para que el veterinario se sintiera cómodo dándole antibióticos. A los 10 días, ya estaba comenzando a prosperar”, expresó la voluntaria de Norfolk Animal Care Center.

Actualmente, Clove tiene nueve semanas y ha aumentado su peso. Incluso es toda una juguetona. También disfruta acurrucarse junto a su dueña para obtener unas amorosas caricias. “Ella es realmente especial, no podría estar más orgullosa de ella”, indicó la joven.

Por el momento, la gatita permanece en el hogar de Heather. Una vez que obtenga su peso ideal, podrá ser adoptada por una nueva familia para recibir cariño y cuidados. Por otro lado, este tierno caso se divulgó en la página Fostermotherofkittens de Facebook, donde obtuvieron miles de reacciones que lo volvieron tendencia rápidamente.