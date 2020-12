Lucio Chiquito Caicedo es un hombre de 104 años que demostró que si le pones ganas y empeño puedes lograr tus objetivos. El anciano sorprendió al mundo y a las redes sociales, como Facebook, luego de que se conociera que terminó su tesis de ingeniería hidráulica pese a las dificultades.

Según se conoció, el sujeto comenzó su trabajo profesional hace 30 años, pero por falta de tiempo y algunas responsabilidades no pudo culminarlo. Sin embargo, no quiso dejar ningún tema pendiente a pesar de que muchas personas le dijeron que “a cierta edad o en algunas condiciones” ya no tiene sentido culminar esos proyectos que se fueron perdiendo por el camino.

Chiquito Caicedo nació el 22 de mayo de 1916 en la ciudad de Cali, se mudó a Inglaterra en 1943, donde cuatro años después logró graduarse como ingeniero civil en la Universidad de Manchester.

Pese a haberse graduado de su pregrado a los 31 años de edad dedicó varios años a otros estudios, entre ellos, un máster en Ciencia y Tecnología con especialidad en Hidroeléctrica, además de varios exitosos proyectos empresariales en su natal Colombia.

Lucio, quien actualmente es padre de cinco hijos, abuelo de 12 nietos y bisabuelo de ocho bisnietos, lleva más de treinta años investigando su tema doctoral y en septiembre de este año, a la edad de 104, volvió a presentar su tesis a la universidad.

Finalmente, el trabajo del longevo hombre fue aprobado por la casa universitaria, por lo que aconsejó a la humanidad aprovechar el tiempo.

“El muchacho que no aprovecha la mañana, pierde el día. Ánimo para todos los que quieran seguir el tentador camino del esfuerzo y la disciplina, ya que la recompensa es incalculable”, señaló el hombre en su cuenta de Facebook.