Es viral en TikTok. Pese a que muchas personas no aceptan la llegada de mascotas a sus casas, existen quienes se llenan de alegría al tener un nuevo ‘amigo’ en casa. Esto fue lo que sucedió con un hombre de avanzada edad, el cual tuvo una tierna reacción al recibir un perrito como regalo.

Sus nietos se habían puesto de acuerdo para darle la sorpresa y, cuando le mostraron al pequeño can, el abuelo no pudo resistir su alegría de tenerlo en brazos. Toda la familia se conmovió al ver esta escena y no dudaron en registrarla en un tierno video que ya se ha vuelto tendencia.

Usuarios de TikTok no pudieron evitar conmoverse con este hecho, por lo que este clip ya ha acumulado más de 33.000 reproducciones. Además, cientos de comentarios llenaron esta publicación.

“Me muero de amor, cuánta ternura se ve en ese abuelito”, “Qué hermoso perrito y la emoción del abuelito es lo máximo, todos cariñosos”, “Qué abuelo tan dulce y qué feliz se le nota con su nueva mascotita”, se lee en la larga lista de comentarios que aparecen en el video viral.