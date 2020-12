Feliz año nuevo para ustedes, la gente que amo, los que con cariño siempre me cuidaron. Aunque no pueda estar con ustedes en este momento, quiero que sepan que los amo y que desde aquí les deseo un gran inicio de año. ¡Feliz año nuevo!

No hay mejor año nuevo que el que se pasa con la familia, porque con ustedes tengo todo lo que necesito: amor, alegría y cariño

Eres la persona que me dio la vida y que me cuidó con gran esmero. Por ello Madre querida no pueda menos que desearte un gran año nuevo, que tus sueños personales se cumplan y que Dios te bendiga ahora y siempre