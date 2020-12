El simpático baile que protagonizaron una niña de tres años y un cartero en Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales como Facebook. Cada vez que se encuentran ambos se ponen a danzar, lo cual se ha hecho costumbre desde hace dos años.

David Whitlow publicó en su cuenta de Facebook el conmovedor video en el que se ve a Simon Ian, trabajador del Servicio Postal de Oregón llegando a una vivienda, donde una niña lo espera en la ventana.

De inmediato, la nena comienza a bailar y a reír, a lo que el mensajero le imita los pasos y juntos interpretan un divertido clip. Según el padre, este festivo ritual ha ayudado mucho a su niña debido que la menor identificada como Ava estaba triste por no poder salir a jugar con sus amigos por la pandemia de la COVID-19.

Es por ello, que todos los días a la hora habitual, Ava se sube al sofá y mira por la ventana a la espera de la entrega postal.

“Es un cartero maravilloso. Una persona realmente maravillosa. Saluda con la mano a todos en el vecindario y siempre tiene una sonrisa en el rostro. Realmente la ayuda a ella y a todos nosotros durante esta pandemia”, escribió el padre de la niña en su cuenta de Facebook.

Usuarios en redes sociales saludaron la iniciativa del trabajador para alegrar a la pequeña que debe mantenerse confinada para evitar que el virus de la COVID-19 continúe expandiéndose.

“Ama su trabajo y lo hace bien. Reparte no solo cartas y cajas, también optimismo, felicidad”, “¿Y quién no se alegra al ver un angelito inocente así? Toda la maldad que tenemos los mayores desaparece cuando vemos la sonrisa cariñosa de alguien puro, aunque sólo sea porque no le ha dado tiempo de que el mundo la cambie”, “El mejor cartero que he visto”, “Un buen hombre sin duda alguna”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en Facebook.