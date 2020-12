Un video compartido recientemente en YouTube ha generado todo tipo de reacciones en esta red social, tras ponerse en evidencia que actualmente en Lima existe una pollería y restaurante que vende un pollo a la brasa enero a S/ 90, un precio bastante elevado si se le compara con el que tienen otros locales peruanos para el mismo platillo.

El video, que fue compartido por el popular influencer gastronómico conocido como ‘el cholo Mena’, ha provocado una serie de comentarios debido al aspecto y tamaño que tiene este suculento platillo peruano.

En las imágenes, que han logrado superar las 59.000 reproducciones en YouTube, el carismático creador de contenido mencionó que este costoso pollo a la brasa es vendido en un restaurante llamado La Granja Azul, un local especializado en todo tipo de platillos peruanos.

Tal como lo demostró el popular ‘cholo Mena’, este pollo a la brasa posee un peso total de 900 gramos y viene acompañado de una guarnición de papas fritas y una ensalada fresca.

En otra parte del video de YouTube, el joven peruano probó el sabor de las papas y mencionó que no eran tan buenas como lo esperaba por el precio que tiene. Además, mencionó que, si bien la carne del pollo tiene un buen sabor, no justifica para nada los 90 soles que pagó por este producto, por lo que consideró que no valía la pena gastar en ello.

Si deseas conocer un poco más sobre este potaje caro, no dudes en revisar el video dejado en la parte central de esta nota.