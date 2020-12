Perro ve un concurso de canes por televisión y su reacción despierta ternura en redes

Las historias protagonizadas por animales continúan acumulando cada día más adeptos. Así también sucedió con un último video viral publicado en TikTok cuyo personaje principal es un perro.

La mascota de raza golden retriever no podía apartar los ojos del otro can que salía en un concurso deportivo en la televisión.

La propietaria de Finn, como fue bautizado el perro, no quiso dejar pasar desapercibido el tierno momento en el que su engreído mueve la cola con entusiasmo mientras veía a un compañero de su misma raza completar un curso de agilidad canina en la televisión.

@Goldengirl_Xena compartió el video en su cuenta de TikTok, el cual ha cautivado los corazones de miles de usuarios de la popular red social.

En el clip, la adorable mascota sube sus patas delanteras en el mueble donde se ubica la pantalla televisiva para ver más de cerca a su ‘amiga’. A los pocos segundos comienza a menear la cola como muestra de entusiasmo.

Los usuarios que vieron la grabación en TikTok se conmovieron y comentaron miles de veces el clip.

“Esto es lo más lindo que he visto en mi vida y no puedo mentir”, “Esto es lo más puro que he visto en TikTok”, “Mientras ella es una celebridad, él es un chico de pueblo”, “Tenemos que encontrar a ese perro”, “El can intentaba olerla a través de la pantalla”, fueron algunos de los comentarios en la red social.