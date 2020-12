Pese a que muchas personas son indiferentes ante la presencia de animales en la calle, existen quienes dedican su vida y tiempo a rescatarlos, darles agua, comida, pero sobre todo, cariño. Un reciente video subido a Facebook muestra el gran gesto de una pareja hacia los perritos callejeros.

En esta ocasión, el albergue Patitas de Amor halló debajo de un puente a cinco cachorros de aproximadamente tres meses de edad. Los recogieron y llevaron a su refugio. Sin embargo, cuando quisieron acercarse a estos, los canes mostraron extrema timidez.

Tal como se aprecia en las imágenes, uno de los perritos no dejaba de temblar, pues no conocía ese nuevo lugar. No se sabe si sufrieron maltrato por alguien que estuvo a su cargo. Los rescatistas contaron que se quedaron con ellos para acercarse poco a poco y acariciarlos para que sintieran que no les harían daño.

Además, reiteraron que el proceso para contar con su confianza puede ser largo, pues no saben cómo vivieron en las calles. Por otro lado, señalaron que en su refugio se aseguran de brindar mucho cariño a los perritos que rescatan.

Miles de usuarios en Facebook no dejaron de felicitar la gran labor de estas personas que cuentan con una gran cantidad de canes en su refugio.