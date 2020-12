En la ciudad de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), ocurrió un hecho que ha conmovido a miles de usuarios en Facebook. Un hombre sin hogar puso su vida en peligro por salvar la vida de los animales que vivían en un albergue. El lugar ardía en llamas, pero este ‘héroe’ llegó para rescatarlos.

Keith Walker, de 53 años, fue a visitar el pasado 18 de diciembre a su ‘amigo de cuatro patas’ llamado Bravo. El albergue W-Underdogs autorizó que el can pasara las noches ahí, pues él no podía brindarle un lugar donde dormir.

Cuando ingresó, Keith se dio cuenta que la cocina del establecimiento estaba cubierta en llamas. No lo pensó dos veces y entró a los compartimentos para sacar a todos los animales. En total, fueron seis perros y 10 gatos a los cuales les salvó la vida.

“Estaba demasiado nervioso, no voy a mentir. Me asustaba mucho entrar allí con todo ese humo. Pero Dios me puso allí para salvar a esos animales. Si amas a un perro, puedes amar a cualquier persona en el mundo”, dijo este hombre para CNN.

Los propietarios del albergue agradecieron la noble labor de Keith, así como su amor por los animales. En sus redes sociales, contaron que están contemplando un aporte económico para Keith, pero él “está rechazando todo tipo de ayuda”.

Un importante significado de humildad y solidaridad que fue aplaudido por miles de internautas alrededor del mundo, pues esta historia ha llegado a países como México y España. Las fotografías subidas a Facebook e Instagram están llenas de emotivos comentarios.