Miles de usuarios en redes sociales han quedado conmovidos con un reciente video subido a la plataforma de YouTube. Se trata del preciso instante en el que un grupo de vecinos alerta a las autoridades sobre un perrito que fue abandonado en la terraza de su casa.

Este hecho ocurrió en Rosario, Argentina. Allí, los residentes de una urbanización se percataron del indefenso animal, el cual lloraba desde lo alto de su vivienda. Pasaron varios días hasta que se dieron cuenta que la familia lo había dejado solo.

Sus antiguos dueños se habían mudado y no se preocuparon por el bienestar de la mascota que los acompañó por algún tiempo. Cuando llamaron a las autoridades, estas se percataron que el perrito no contaba con agua ni comida, por lo que su estado podría haber empeorado de no actuar a tiempo.

Este hecho ha conmovido a gran parte de la comunidad de las redes sociales, pues el video compartido en YouTube no solo cuenta con miles de reproducciones, también está lleno de emotivos comentarios.