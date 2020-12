Diciembre es un mes preferido por los niños debido a su entusiasmo por recibir regalos en Navidad. Sin embargo, un pequeño de 11 años ha sorprendido a miles de usuarios en Facebook por su singular pedido: darle más salud a su mamá.

Según información brindada en redes sociales por la madre, Joaquín es un niño que ha tenido el mismo deseo dos años seguidos, que Papá Noel le dé más años de vida a su mamá, una mujer que padece de cáncer.

En el 2018, año en que la mujer fue diagnosticada con la enfermedad, el menor escribió: “Yo solo te quiero pedir que no me traigas juguetes, sino que le des más vida a mi mamá para que me vea crecer. Un beso”.

Maira Barrera, madre de Joaquín, decidió contarle inmediatamente sobre su cuadro clínico cuando conoció la noticia.

“Él es mi primer hijo. Tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron opté por charlar sobre el tema, porque ya había pasado esta situación con su abuela, que murió de cáncer. La idea era ‘prepararlo para que sepa que yo tenía que hacerme estudios y que iba a haber días donde no me iba a sentir bien’”, señaló la mujer.

A pocos días de la celebración de Navidad, Maira les pidió a sus hijos que escribieran una carta a Papá Noel. Esta vez, el pequeño pidió por la salud de su mamá.

“Ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más. Sé que de los nueve años te pido este regalo y siempre lo cumples. Mamá está conmigo y mis hermanos. Estoy superfeliz y agradecido”, añadió el muchacho.

Maira afirmó que al leer la carta no tuvo palabras en ese momento. “Es el amor de mi vida. Siempre piensa en mí, siempre piensa en el resto. Tiene un corazón gigante”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.