Las imágenes de una gatita acostada en medio de la nieve han conmovido a los usuarios de las redes sociales como Facebook, pues la felina temblaba de frío por las bajas temperaturas en los Estados Unidos.

La mascota bautizada como Lodge fue hallada en abandono en medio de una carretera, con el riesgo de ser atropellada por cualquier vehículo, puesto que van a gran velocidad por ser una vía de alto tránsito.

Una joven que pasaba por el lugar se conmovió al ver a la felina recostada sobre una bolsa plástica, se bajó de su auto y la recogió para trasladarla a un refugio para animales.

Al momento de subir al vehículo, la minina temblaba de frío. Cuando llegó al albergue y le dieron un poco de sardinas, su aspecto cambió. Al parecer, la peludita no había comido por varios días, por lo que tenía demasiada hambre, según muestran las imágenes en Facebook.

Después de unos días de permanecer en el albergue y recibir el cariño de sus cuidadores, Lodge demostró todo el amor que puede dar. Actualmente, los responsables del refugio están revisando los nombres de varios candidatos para convertirse en los próximos padres adoptivos de la minina.

“Esto me rompe el corazón, pero me alegro de que hayas podido llegar a tiempo para ayudar”, “¡Gracias a todas las personas maravillosas que hacen los rescates de mascotas! ¡Los animales siempre están tan agradecidos!”, “Qué hermoso bebé, no puedo creer que la gente haga esto; es tan triste. Gracias a Dios que estuviste allí para salvarlo”, fueron algunos de los mensajes dejados por los cibernautas de Facebook.