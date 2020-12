Una mujer identificada como Aubrey Iacobelli se despertó alrededor de las cuatro de la madrugada, luego de escuchar varios sonidos en la sala de televisión donde se encontraba su árbol de Navidad, la semana pasada. La dama no dudó en grabar la escena que ha llamado la atención de los usuarios de Facebook.

Según contó Aubrey, residente de Tallahassee (Estados Unidos), pensó que un gato había ingresado por la puerta destinada para sus perros, pero, al asomarse a la sala, lugar de donde se originaban los ruidos, se llevó una gran sorpresa.

Al inspeccionar el árbol de Navidad con un sartén, mientras su perro cuidaba su alrededor, Aubrey se dio cuenta de que el intruso no era un gato.

“¿Es un gato? No, no es un gato. ¿Qué es eso? Dios, chicos, tengo miedo”, dijo Aubrey mientras grababa el video viral en Facebook.

Aubrey veía que algo se movía, por lo que pensó que sería una ardilla y que se equivocó de árbol, pero luego notó que era un mapache.

Todo se volvió un completo desastre cuando su perro entró a la sala, ya que este y el mapache derrumbaron el árbol, luego romper adornos y pelear. Ambos cayeron en la mesa del comedor, el mapache pudo salir corriendo de la casa y regresar al bosque.

2El perro estaba bien, tenía algunos rasguños, lo limpié. El veterinario pensó que era gracioso. Ahora que no estoy ahí en ese momento, parece un poco divertido”, dijo Iacobelli al final del clip.

La grabación publicada en Facebook ha logrado obtener más de 3.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“No me había reído tanto en años. Cuando te acercaste al candelabro, lo perdí”, “Esto es muy gracioso”, “Lo más divertido que he visto en mucho tiempo. Y me refiero a tus habilidades para contar historias para armarlo. Todo fue sacado directamente de ‘A Christmas Story’”, refirieron los usuarios en redes sociales.