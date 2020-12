Ya no falta casi nada para celebrar en familia, una vez más, el nacimiento de Jesucristo. Panetones, regalos y una infinidad de adornos se podrán ver para esta fiesta. Y si todavía no te has tomado el tiempo de adornar la sala, en esta nota te enseñamos cómo decorar la casa en Navidad, con ideas y detalles que ambientarán el hogar sin invertir mucho dinero.

¿Cómo decorar la casa con poco dinero en Navidad?

Árbol de fotografías

Si el presupuesto es algo escaso, puedes decorar la sala en Navidad con un árbol armado con fotografías de la familia. Lo único que tienes que hacer es imprimir tus fotos favoritas y pegarlas en la pared de manera que formen un árbol. Este adorno es ideal para espacios reducidos.

Foto: Pinterest

Centros de mesa

Esencial para una decoración un poco más discreta. Puedes darle un tono navideño a la sala colocando velas, esferas, renos y todo lo que se te ocurra en pequeñas mesas.

Foto: Pinterest

Tapete navideño

En la entrada de tu hogar, puedes ahorrarte la compra de un tapete nuevo y utilizar aerosoles de color y la plantilla que más te guste para diseñar uno navideño.

Foto: Pinterest

Corona de estambres

Otra idea para decorar la casa en Navidad es una corona de estambres, con la que no necesitas invertir en nada más, pues simplemente las unes con hilo de los colores que más te agraden.

Foto: Pinterest

Tu puerta como regalo

Este es uno de los detalles más icónicos para decorar la casa, pues toda persona que recibas se topará con esta decoración navideña en tu puerta. Solo necesitas forrar tu puerta con alguna tela y colocarle un listón.

Foto: Pinterest

¿Cómo decorar mi casa para navidad con material reciclado?

El reciclaje también es una opción para decorar el hogar en esta Navidad. Más ahora que hay que cuidar la billetera y el medio ambiente. Por eso, en este video te presentamos cómo hacer manualidades navideñas con las que puedas adornar la casa.

¿Cuándo se empieza a decorar la casa para Navidad?

Muchas personas aprovechan el 8 de diciembre, Día de la Virgen María, para colocar en casa los adornos de Navidad. Esto porque en varios países esta fecha es declarada como feriado y hasta se cuenta en el fin de semana largo.

¿Cuándo se retiran los adornos navideños?

Lo cierto es que no hay una fecha establecida como ley para retirar los adornos de Navidad. En muchos casos, lo hacen el 5 o 6 de enero, luego de la bajada de los reyes magos. En otros; sin embargo, una fecha clave es el 2 de febrero, Día de la Candelaria.