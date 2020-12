Un video compartido recientemente en TikTok ha generado todo tipo de reacciones en miles de cibernautas, puesto que en estas imágenes se mostró el divertido sketch que protagonizó un perrito al ritmo de un pegajoso tema musical que se ha vuelto tendencia en todo el mundo.

Por si no lo conoces, el Girl like me challenge es un nuevo reto viral que nació en TikTok luego del estreno del tema musical de Shakira con The Black Eyed Peas. El dueño de este perro quiso que su mascota se una a esta moda y el resultado es todo un éxito.

Como se puede apreciar en esta ‘parodia perruna’ que logró alcanzar miles de reproducciones en TikTok, el cachorro fue vestido con unas prendas parecidas a las que Shakira usó en el videoclip de “Girl like me” y además se mueve al ritmo de la música, gracias a la ayuda de su dueño quien lo guía en todo momento.

“Qué ternura”, “Lo mejor que verás hoy”, “Un aplauso para la creatividad, realmente se ve divertido”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en este video compartido en TikTok por el orgulloso propietario del animal, quien lo ha vuelto popular en redes.