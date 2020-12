Un video compartido recientemente en TikTok ha dejado cautivados a miles de usuarios, puesto que en las imágenes, una joven mujer mostró el solidario gesto que tuvo con una perrita callejera que la visita constantemente en su bodega.

Fernanda Neri, la autora de este viral que tiene más de un millón de reproducciones en TikTok, contó que durante las últimas semanas, notó que una cachorra llegaba a la puerta de su establecimiento para pedirle comida. La mujer no dudó en apoyarla con un poco de alimento y, desde esa fecha, la cachorra llega a su casa cada vez que tiene hambre.

Como se puede ver en el video viral de TikTok, en más de una ocasión, la mascota ha esperado pacientemente en la entrada de la casa y, tras ver que la mujer llega con sus croquetas favoritas, las come enseguida. Sin embargo, esto no es todo, ya que en algunas ocasiones, esta astuta cachorra ha traído a otros perros para que también puedan probar alimento.

Si bien miles de usuarios de TikTok le han pedido a la joven que adopte a la perrita callejera, ella explicó que no es posible, puesto que no le permiten animales en su hogar y, además, es una responsabilidad muy grande que, por ahora, no puede asumir.

Su noble acción hacia este indefenso animal ha tocado el corazón de miles de internautas, quienes no dudaron en compartir el video en redes sociales, por lo que se hizo viral en poco tiempo.

