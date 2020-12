Un video compartido en TikTok ha dejado conmovidos a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró el momento en que una mujer le compró comida a un perrito callejero al que ella había visto en un mercado de su localidad.

La joven notó que el animal permanecía sentado y esperaba atentamente a que alguien le dé alimento, por lo que decidió comprarle un poco de carne de pollo sin imaginar la tierna reacción que este tendría al recibir el bocado.

El curioso episodio quedó registrado en una grabación realizada por la propia mujer. Como se puede ver en las imágenes, que lograron superar las 30.000 reproducciones en TikTok, la joven se acercó al animal y le enseñó la bolsa con el alimento que le había conseguido.

En otra parte del mismo viral se puede ver que el cachorro se dirigió hasta donde ella le indicó y olfateó el pollo que yacía en el suelo. Finalmente se puso a comer, no sin antes darle una tierna mirada de agradecimiento.

Como era de esperarse miles de usuarios de las redes sociales no dudaron en felicitar a la mujer por el amoroso gesto que tuvo con el can y le pidieron que lo adopte para que no vuelva a pasar hambre en las calles. La joven mencionó en los comentarios que hará todo lo posible por encontrarle un hogar, puesto que por ahora no puede tener mascotas en casa.