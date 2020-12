Un nuevo compañero. Jessica Renee Silvey acudió a la casa de su hermana para disfrutar de su piscina; sin embargo, un detalle llamó su atención. Se trataba de la adorable mascota de su vecina que se asomó por un hueco que había en una cerca y le entregó su pelota para que puedan jugar juntos. Ella registró el conmovedor momento con su celular, lo cual compartió en su cuenta de TikTok.

En ese instante, la joven agarró el juguete del perro bautizado con el nombre de Harper, con la intención de arrojarla sobre la valla para que llegue al otro lado. Fue entonces que este la regresó y la dejó por el orificio para continuar con la diversión.

La hermana de Jessica comentó al medio llamado The Dodo, que el can suele dar su balón a los vecinos. “Nos alegramos mucho cuando nos dimos cuenta de que podíamos jugar con Harper a través de la cerca. Nos acabábamos de mudar ese diciembre y no habíamos conocido a los dueños de Harper hasta que empezamos a jugar con ella”, manifestó.

Por otro lado, los dueños de Harper decidieron mantener comunicación constante con sus vecinos para que les envíen clips relacionados a su ‘engreído’ para descubrir sus travesuras. Este tierno hecho se volvió tendencia rápidamente al obtener más de 81.4000 reproducciones en TikTok.