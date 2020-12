Facebook es una de las plataformas más populares donde se encuentran divertidos y conmovedores videos de animales que han sacado miles de sonrisas a los usuarios de las redes sociales, como sucedió con una mujer y su mascota en Estados Unidos.

Un perro enterneció a los seguidores de Facebook al tener un curioso comportamiento para llamar la atención de su dueña. El clip viral muestra la graciosa actitud del can al ver que su ama no le hacía caso y los reclamos de su amigo perruno no se hicieron esperar.

En las imágenes publicadas a través del canal ViraHog, la mascota comienza a saltar y arrastrarse por el piso cuando su propietaria intentaba grabar a su bebé que comenzaba a gatear.

“Mi pareja y yo no podemos ver a muchos familiares debido a las restricciones por la COVID-19, pero enviamos videos a mi hermana sobre el crecimiento de mi bebé. Es por ello que agarramos la cámara lo más rápido que pudimos y nuestra chihuahua cruzada de Pomerania se puso celosa. Arrastró la cola por el suelo y tuve que empujarla suavemente para que se detenga. Nunca antes había hecho eso y ahora tiene ese extraño comportamiento”, escribió la mujer en Facebook.

Al parecer, el perro no pudo soportar que pongan más atención al nuevo integrante de la familia y se sintió desplazado. Usuarios de Facebook recomendaron tener cuidado con la mascota porque su extraña conducta podría causar algún daño al bebé.