Un divertido video de TikTok mostró la singular conducta que tuvo un pequeño cachorro cuando acompañaba a su dueña y veía que ella estaba a punto de disfrutar de unos deliciosos huevos revueltos con tocino.

El gracioso episodio que protagonizó el can fue registrado en video y en solo algunas horas se ha vuelto tendencia en TikTok, red social en la que este simpático animal ha sido calificado como el perro ‘más orgulloso’.

Como se puede apreciar en las imágenes, que lograron superar el millón de reproducciones en TikTok, el cachorro notó que su propietaria no quería invitarle de su plato, puesto que este ya había ingerido sus alimentos, por lo que no tuvo más remedio que ‘fingir’ que no deseaba probar ni un solo bocado de esta comida.

En una parte del video de TikTok, se puede ver claramente que el cachorro quiere probar un bocado de este apetitoso alimento. Sin embargo, no se atreve a pedirle y, por el contrario, muestra una conducta ‘orgullosa’ frente a su propietaria.

Las imágenes con este curioso momento no pasaron desapercibidas y se hicieron virales en poco tiempo en TikTok, red social en la que este video se ganó cientos de comentarios y reacciones de parte de muchas personas, quienes a su vez mencionaron haber pasado algo similar con sus respectivos canes y gatos.