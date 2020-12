Una joven profesora asombró a los usuarios de Facebook al publicar su conmovedora historia como rescatista de perros abandonados de la calle. Se trata de Caitie Evers, una mujer que se desempeña como docente en una escuela de Houston (Estados Unidos).

Evers compartió algunas fotografías de las mascotas que rescató de la calle, ya que sus propietarios los habían dejado a su suerte sin importarles que fueran víctimas de maltrato.

Lo que más ha conmovido a los cibernautas de Facebook es que Caitie a lo largo de siete años de trabajo desinteresado ha logrado rescatar a un total de 195 canes que se encontraban en deplorable estado de salud.

La maestra los recibía, los cuidaba durante varias semanas o meses seguidos, hasta que, en la mayoría de los casos, ellos la cambiaban por el deseado hogar definitivo.

Un solidario pasatiempo que ella realiza mientras trabaja a tiempo completo en la escuela, y para el que utiliza su cuenta en Facebook, red social en la que presenta los canes a sus potenciales nuevos dueños.

“Houston tenemos un gran problema con los perros sin hogar. En nuestra área tenemos alrededor de un millón de perros callejeros. Siempre me han encantado los animales y no quiero simplemente sentarme y ver cómo suceden las cosas (…) Tengo el tiempo y la capacidad para poder ayudar. Me encanta hacer felices a los canes y me hace feliz ver cuánto cambian y qué tan bien se ponen (…) Cada perro que viene a mí está en una situación de vida o muerte, algunos de ellos parecen más resistentes que otros, pero muchos de ellos están muriendo a causa de una infección o una enfermedad (…) Realmente disfruto haciendo lo que hago y recibo mucho amor por parte de ellos. Recuerdo que cuando comencé a acoger, nunca quise regalarlos, me sentía malvada y mezquina”, escribió Caitie en su cuenta de Facebook.

Ella asegura que no tiene entrenamiento en cuidado animal o veterinario, y que todo lo que hace es por amor a estos animales. Además, utiliza la experiencia y sus contactos para mejorar día a día en el cuidado y en el trato hacia estos amigables canes.

